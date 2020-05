Giovedì 14 maggio 2020 - 10:13

Regolarizzazione, Crimi: non è sanatoria? Quella la fece Maroni

"Berlusconi e Salvini guardino al loro passato"

Roma, 14 mag. (askanews) – “Rispetto a domenica c’è stato un elemento che ha cambiato l’approccio: nel testo originale c’era una norma che prevedeva l’estinzione dei reati penali e amministrativi quando si riemerge dal nero, ma non diceva se si estinguevano anche i reati di sfruttamento e caporalato. Questo ora non c’è più: questi reati non saranno mai nè sospesi nè estinti, per noi era un punto fondamentale sennò era gettare la spugna nella lotta al caporalato”. Lo ha detto il capo politico del Movimento Cinquestelle Vito Crimi intervistato a Rainews24 a proposito dell’accordo trovato nella maggioranza sulla regolarizzazione dei migranti per il settore agroalimentare.

“Berlusconi e Salvini parlano di sanatoria? Guardino nel loro passato, una sanatoria l’ha fatta Maroni questa è una regolarizzazione del lavoro” ha risposto Crimi ribadendo che “qui non c’è una regolarizzazione indiscriminata, al centro c’è il lavoro, abbiamo superato le bandierine ideologiche”.