Giovedì 14 maggio 2020 - 18:52

Fase 2, domani confronto Governo-Regioni sulle riaperture

Presenti Boccia e Speranza, possibile intervento Conte

Roma, 14 mag. (askanews) – Governo e Regioni a confronto domani in vista dell’approvazione del decreto legge che darà le indicazioni per la fase 2 dopo il 18 maggio.

Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, e quello della Sanità, Roberto Speranza, saranno in riunione con i governatori, per fare il punto della situazione e coordinare la ripartenza. Non è escluso, secondo quanto si apprende, che alla riunione partecipi anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

