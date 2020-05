Giovedì 14 maggio 2020 - 09:58

Dl rilancio, Salvini: lacrime Bellanova insulto agli esclusi

Mi spiace ma non mi tocca essere ossessione sua, di Conte, di Fornero

Roma, 14 mag. (askanews) – Le lacrime in conferenza stampa della ministra Teresa Bellanova nell’annunciare l’ok del Governo alla regolarizzazione dell’emersione dei braccianti in nero “sono un insulto ai disoccupati italiani, alle partite Iva e agli agricoltori che dal governo non hanno ottenuto nulla”. LO ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, replicando anche alla ministra Iv delle Politiche Agricole che si è detta non imbarazzata dal confronto conl’altra ministra passata alla storie per le lacrime in tv sul taglio delle pensioni, Elsa Fornero “mentre mi imbarazzerebbe e mi farebbe male se fossi paragonata all’ex ministro Salvini…”

“Abbiamo visto – ha commentato Salvini ad Affaritaliani.it- i risultati della Legge Fornero, ora quelli della sanatoria Bellanova saranno un altro problema. Che poi io sia l’ossessione di Fornero, Bellanova, Conte e altri mi spiace, ma non mi tocca. Mamma mia. Mamma mia…”.

“Il problema – sottolinea il segretario della Lega – è che stanno danneggiando l’Italia, tutto gli agricoltori e le imprese agricole con cui ho parlato non chiedono sanatorie e quindi Bellanova fa una cosa inutile. Chi opera in agricoltura chiede il rientro in sicurezza dei 200mila stagionali stranieri che sono all’estero e che hanno già lavorato in Italia, che quindi hanno i documenti in regola, e chiedono la reintroduzione dei voucher e del lavoro veloce, oltre alla possibilità di far lavorare i tanti italiani disoccupati”.