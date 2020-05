Giovedì 14 maggio 2020 - 10:18

Dl rilancio, Crimi: non serve fase 2 Governo,maggioranza è solida

"Parlamento potrà solo migliorare manovra. Non vedo chi possa contrastarla"

Roma, 14 mag. (askanews) – “Dopo il dl rilancio nella maggioranza si può solo esultare e dire ‘e vai’, il dl in Parlamento può essere solo migliorato, non credo abbia difficoltà, non vedo chi possa contestare queste misure”. Lo ha detto, intervistato a Rainews24, il capo politico del Movimento Cinquestelle Vito Crimi a proposito dello stato di ‘salute’ del governo e della maggioranza.

“Fase 2 del governo? Ne sento parlare da mesi, la dimostrazione di aver portato a compimento un decreto come questo dimostra che governo ha forte solidità e integrazione, non serve nessuna fase due”, ha ribadito Crimi.