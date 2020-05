Mercoledì 13 maggio 2020 - 12:24

Cosa dice Salvini sulla frase di Pagano (“Silvia Romano neo terrorista”)

Bagarre alla Camera

Roma, 13 mag. (askanews) – “Il problema non è Silvia Romano, una ragazza mandata allo sbaraglio, usata dai terroristi per ottenere soldi e armi, esibita velata alle telecamere di tutto il mondo da un governo incapace di gestire l’emergenza, prima sanitaria, oggi economica e sociale”. Lo ha scritto su Facebook il segretario della Leag, Matteo Salvini, dopo lo scontro esploso nell’aula di Montecitorio perché un deputato del suo partito ha definito “neo-terrorista” la cooperante italiana liberata nei giorni scorsi dopo il sequestro in Kenya e la prigionia, prevalentemente in Somalia, durata circa un anno e mezzo.

“Lasciamo stare Silvia, cui auguro vita lunga e felice, e guardiamo – ha aggiunto – al vero nemico, al vero pericolo per i nostri figli, per l’Italia, per il mondo, per la Libertà: l’Islam fanatico, integralista, violento, assassino. Nessuno spazio, nessuna tolleranza, nessuna pubblicità o sostegno a questi delinquenti che nel nome del loro Dio portano morte, buio e paura in tutto il mondo. Mai più cedimenti ai terroristi, mai più riscatti, mai più silenzi. Viva la Libertà. Sempre”.

