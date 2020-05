Giovedì 7 maggio 2020 - 10:48

Dl maggio, Renzi: sovietizzare l’Italia? No grazie

solo in Italia qualcuno chiede a imprese posti per lo Stato in cda

Roma, 7 mag. (askanews) – “In tempi di crisi in tutto il mondo gli Stati danno soldi alle imprese per ripartire: prestiti o contributi a fondo perduto. Solo in Italia qualcuno chiede che lo Stato in cambio abbia posti in Consiglio d’Amministrazione. Noi siamo contrari. Sovietizzare l’Italia? No grazie”. Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia viva su facebook.