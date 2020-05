Giovedì 7 maggio 2020 - 11:35

Dl lockdown,Camera si infiamma su Dpcm,opposizioni:”nuova Resistenza”

"C'è deriva autoritaria". M5s: 'Non soffiare su fuoco propaganda'

Roma, 7 mag. (askanews) – Il dibattito sull’uso del Dpcm infiamma l’aula di Montecitorio e diventa scontro politico. Tutto parte dall’emendamento al Dl lockdown che propone la “parlamentarizzazione” dei Dpcm ma le opposizioni, rifiutando la riformulazione proposta dal governo, gridano alla “deriva autoritaria” e alla “furia liberticida” che anima i Dpcm.

Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi, attacca: “Il presidente Conte può andare a Genova senza rispettare le distanze, senza una multa e ieri vediamo i ristoratori in piazza che pur rispettando le regole sono stati multati. C’è chi pensa che la democrazia si possa stravolgere”. Ragionamento ripreso da Igor Iezzi della Lega: “Noi abbiamo avuto senso di responsabilità ma non abbiamo consegnato le nostre libertà e diritti nelle mani del Presidente Conte e se non c’è la possibilità di manifestare in piazza siamo di fronte al fascismo e noi saremo la nuova resistenza”.

Il Movimento Cinquestelle con Francesco Forciniti prova a sedare gli animi ricordando che “in questo paese non c’è una deriva autoritaria non soffiamo su un fuoco pericoloso, non ci lasciamo andare alla facile propaganda che fa male al paese”. Gli risponde Giusi Bartolozzi di Forza Italia: “La deriva autoritaria c’è, chiederci di parlamentarizzare i dpcm è un affronto al Parlamento, se c’è urgenza lo strumento c’è, la decretazione d’urgenza, non l’abuso dei Dpcm”.