Giovedì 7 maggio 2020 - 09:57

Crimi ribadisce il no dei 5 Stelle alla regolarizzazione dei migranti

"No a permessi generalizzati, altra cosa avviare pratica a chi ha contratto lavoro"

Roma, 7 mag. (askanews) – C’è il problema del lavoro a nero dei braccianti ma “la soluzione non è la regolarizzazione degli immigrati irregolari, non è giusto regolarizzarli”. Lo ha detto il capo politico del Movimento Cinquestelle Vito Crimi a proposito della proposta rilanciata dalla ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova. Un’altra cosa, ha aggiunto Crimi, “è la possibilità se hai il contratto di lavoro di partire con la regolarizzazione ma non rinnoviamo a tutti il permesso di soggiorno per sei mesi”.

Vep/Int9