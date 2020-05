Lunedì 4 maggio 2020 - 18:02

Zanda presidente ‘Editoriale domani’, si dimette da tesoriere Pd

Il senatore al vertice nuova impresa De Benedetti. Zingaretti: auguri

Roma, 4 mag. (askanews) – Luigi Zanda diventa presidente di ‘Editoriale domani’, la nuova società editrice fondata da Carlo De Benedetti per questo motivo lascia l’incarico di tesoriere del Pd.

Nicola Zingaretti, segretario del partito, fa gli auguri a Zanda: “Il senatore Luigi Zanda ha rassegnato oggi le dimissioni da Tesoriere del Partito democratico. Auguri a Luigi Zanda che ringrazio per il lavoro di questi mesi da Tesoriere del Partito. Gli avevo chiesto, per la sua autorevolezza e per le sue indiscutibili capacità, di ricoprire questo delicato e fondamentale incarico, anche a fronte di una situazione molto difficile per le finanze del partito e per i dipendenti, che Luigi ha saputo esprimere al meglio affrontando diverse sfide elettorali e organizzative”.

“A lui un ringraziamento – conclude Zingaretti – da parte di tutti i democratici e un augurio per la sua nuova avventura che, ne sono certo, saprà affrontare con il massimo delle energie”.