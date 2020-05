Lunedì 4 maggio 2020 - 12:23

Coronavirus, in serata nuovo vertice di governo sul decreto maggio

Provvedimento atteso per mercoledì in Consiglio dei ministri

Roma, 4 mag. (askanews) – E’ previsto in serata, secondo quanto si apprende da fonti di governo, un nuovo vertice sul decreto maggio. Dopo gli incontri del weekend, una nuova riunione tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e i capidelegazione dei partiti di maggioranza al governo è in programma questa sera per fare il punto sul provvedimento che vale 55 miliardi di euro di scostamento di deficit e un saldo netto da finanziare di 155 miliardi.

Tra oggi e domani, l’esecutivo attende dall’Ue le regole temporanee per gli aiuti di Stato, così da capire i reali margini su garanzie, prestiti a fondo perduto e ricapitalizzazioni di imprese. Non appena arriveranno queste novità, il decreto potrà essere sul tavolo del Consiglio dei ministri, molto probabilmente mercoledì.