Domenica 3 maggio 2020 - 14:59

Fase 2,Conte riunisce Gualtieri e capidelegazione:”guardia alta”

Sul tavolo la maximanovra dell'ex dl Aprile. Il premier "Italia ancora in pandemia piena"

Roma, 3 mag. (askanews) – Nuova riunione in video conferenza fra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e i capidelegazione di Cinque Stelle, Pd, Italia Viva e Leu per mettere a punto la versione della maxi manovra da 55 miliardi per contrastare la crisi economica da Covid 19 per cui il Parlamento questa settimana ha autorizzato il nuovo extraxdeficit, da concretiizzare nell’ormai decreto ex Aprile.

“Il Paese – ha scritto su Twitter il premier Conte prima dell’inizio della nuova riunione- si appresta a vivere la fase 2 dell’emergenza. Ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in piena pandemia e gesti di disattenzione potrebbero vanificare gli sforzi sin qui fatti”.