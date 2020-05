Domenica 3 maggio 2020 - 12:58

Adesso Italia Viva evoca il problema dei furti nelle seconde case

Il cosiddetto "pasticcio" delle seconde abitazioni

Roma, 3 mag. (askanews) – “Penso che il ‘pasticcio’ sulle seconde case, la cui riapertura non è espressamente vietata dal Dpcm di Conte ma è stata esclusa dalle successive precisazioni di Palazzo Chigi, rischia di scatenare un’ondata di furti, in particolare nelle località di mare che senza turisti saranno inevitabilmente meno abitate, e quindi meno controllate. Palazzo Chigi e il Ministero dell’Interno valutino di dare subito indicazioni alle forze dell’ordine per rafforzare la vigilanza in queste località e dove è maggiore la presenza di seconde case”. Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

“Aver dato così tanta visibilità – prosegue Occhionero – alla questione rischia di diventare un pericoloso boomerang e di trasformarsi in un vero invito per i ladri e i malintenzionati in questa nuova fase in cui aumentano gli spostamenti e i movimenti delle persone. Ora spetta allo Stato garantire che anche quei beni dei cittadini siano davvero tutelati”.

Pol/Tor/Int2