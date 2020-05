Sabato 2 maggio 2020 - 13:34

Le cose che ha detto Zingaretti oggi

Rinascita in piena sicurezza

Milano, 2 mag. (askanews) – “Il rischio per la democrazia è nel rischio dell’aumento delle diseguaglianze sociali”, nella “possibile crescita dell’esclusione” e “nel rischio che milioni di persone di uomini e di donne si sentano abbandonati alla propria vita”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del partito democratico Nicola Zingaretti.

“Per questo – ha detto Zingaretti rispondendo a un cronista che gli ha chiesto se le misure adottate dal governo possano andare contro i principi costituzionali – credo che dobbiamo fare di tutto per sconfiggere il virus in fretta e ricostruire una prospettiva di sviluppo e di rinascita italiana ed europea, altrimenti milioni di persone si sentiranno abbandonate, tradite e sole”.

Per il leader del pd, “come realizzare questo rinascita è l’unico dibattito che mi interessa e che credo abbia una sua dignità”. Ci vuole “uno scatto di un’intera la classe dirigente per indicare al Paese una futuro possibile migliore del passato all’insegna dell’unità e della concordia nazionale, che non significa avere le stesse idee ma avere davvero gli stessi obiettivi. Questo auspicio – ha proseguito – è l’opposto dei deprimenti litigi e diatribe che sono figlie di un dibattito politico di corto respiro”.

Quindi, “la sostanza è di fare in modo che con una ripresa in piena sicurezza delle attività economiche riusciamo a combattere il rischio presentissimo della solitudine e dell’angoscia per il futuro per milioni di italiani ed europei. Invece dobbiamo rimetterci in piena sicurezza in moto per dare delle risposte a quelle persone che oggi hanno paura che finita la vicenda sanitaria inizi una vicenda sociale legata al lavoro, alle prospettive di vita, ancora più drammatica”.

“Questo – ha concluso – potrebbe essere un processo che mette in discussione i rischi per la nostra democrazia. Per questo combatteremo. La priorità è riaccendere motori perché quota riaccensione e rinascita sia fatta in piena sicurezza”.

Mda/Int2