Giovedì 30 aprile 2020 - 08:22

I Governatori e la Lega non soffino sul fuoco (Il monito di Boccia)

Ministro lancia appello a unità e responsabilità

Roma, 30 apr. (askanews) – “Governatori e Lega non soffino sul fuoco” perchè “durante un’emergenza come questa i colori politici non dovrebbero esistere”: è quanto ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che in un’intervista al Corriere della Sera invita i presidenti delle Regioni, “per il bene della nazione, a seguire unità, serietà e responsabilità”.

Alla domanda se sia arrabbiato per la lettera inviata dai governatori di centrodestra al presidente Mattarella, il ministro ha risposto: “Abbiamo passato tutta la giornata insieme e non ci hanno detto nulla, l’ho appreso dalle agenzie di stampa”, sottolineando che “tutte le Regioni che hanno scritto al Quirinale hanno avuto dallo Stato un sostegno senza precedenti”.

Interpellato sulle critiche a Conte espresse dal Pd, Boccia ha precisato: “Il Pd sostiene lealmente il governo. E avanzare una proposta o una critica è una cosa normale nella dialettica politica”.

Sim/Int11