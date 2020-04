Giovedì 30 aprile 2020 - 10:46

Fase 2, Conte: obiettivo non è consenso ma sicurezza

"Siamo ancora dentro pandemia, non ne siamo usciti. Sfido impopolarità ma dico il vero"

Roma, 30 apr. (askanews) – La decisione sulla Fae 2 “non è un programma elettorale per avere consenso” ma una scelta che mira a tutelare la salute perchè “siamo ancora dentro la pandemia, non ne siamo usciti. La Fase 2 è di convivenza con il virus, non di liberazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera. E spiegando che “se ci sono i primi segnali positivi” sui numeri, “non possiamo permettere che i sacrifici compiuti dai cittadini risultino vani per imprudenze compiute in questa fase così delicata”.

Dunque, ha avvertito Conte, “qualsiasi atteggiamento ondivago da ‘chiudiamo tutto’ a ‘apriamo tutto’ rischierebbe di compromettere gli sforzi fatti. A costo di essere impopolare, devo dire che il governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità della vita precedente. Ci piacerebbe, ma dobbiamo avere consapevolezza che il virus sta continuando a circolare”.