Mercoledì 29 aprile 2020 - 16:49

Gualtieri: dopo crisi non serviranno misure lacrime e sangue

Ma seria politica di lotta all'evasione

Roma, 29 apr. (askanews) – Per riportare su un sentiero di discesa deficit e debito dopo la crisi non serviranno “misure lacrime e sangue” ma una seria lotta all’evasione. Lo ha annunciato il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, intervenendo in aula alla Camera alla discussione sul Def.

“La politica di bilancio sarà espansiva sia nel 2020 che nel 2021 – ha detto – negli anni succesivi dovremo ridurre il deficit e il rapporto deito/pil. Ma i risultati conseguiti nel 2019 mostrano che non è necessario imporre misure lacrime e sangue”.

Secondo Gualtieri infatti “si può continuare a lavorare per far crescere il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso una seria politica di contrasto all’evasione supportata da innovazione, organizzazione e risorse umane qualificanti”.

Fgl MAZ