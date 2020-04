Martedì 28 aprile 2020 - 18:06

Fase 2, Salvini:torniamo liberi, poteri forti ci vogliono chiusi

Qualcuno vuole tenere paese al guinzaglio per svenderlo

Roma, 28 apr. (askanews) – “Torniamo liberi, libertà economica, di lavoro, di guadagno, d culto, educativa, con gli emendamenti non si va da nessuna parte fidandoci delle promesse del governo siamo arrivati al ventotto di aprile, e la cassa integrazione ancora non c’è , siamo a maggio. Gli italiani hanno portato pazienza per cinquanta giorni ma non si può vedere la morte sociale ed economica, qua si rischia di sopravvivere all’epidemia arrivata da quella Cina che ora vuole comprarsi aziende e alberghi, quella è una dittatura, un regime e io non voglio vedere il futuro degli italiani in mano a un regime”. Lo ha detto Matteo Salvini in un video su Facebook in cui annuncia un piano di proposte della Lega per la ripartenza.

“torniamo a produrre, torniamo italiani, basta reclusione alla faccia di ogni vincolo costituzionale – insiste il leader della Lega secondo il quale ” c’è la scelta di qualcuno di tenere chiuso, di tenere gli italiani al guinzaglio”.

Quindi Salvini rivolge a un appello a tutti i suoi simpatizzanti ‘stateci vicino perché ci sarà bisogno di voi, questa non è la battaglia di un partito ma di un popolo, da una parte gli italiani dall’altra i poteri forti che ci tengono chiusi magari per svendere i gioielli di famiglia”.