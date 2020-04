Martedì 28 aprile 2020 - 17:36

Fase 2, Conte: Renzi? C’è libertà di opinione, io devo decidere

"Non ho visto le sue dichiarazioni"

Lodi, 28 apr. (askanews) – “Non so: stanotte sono tornato a Roma alle 4. E poi subito a Genovao non ho visto questa dichiarazione… c’è libertà di opinione, a me tocca decidere e toccano le responsabilità del caso”. Lo ha detto il presidente del COnsiglio Giuseppe Conte, incontrando i giornalisti a Lodi, a proposito del duro attacco di Matteo Renzi.