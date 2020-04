Martedì 28 aprile 2020 - 12:19

“Da Genova una luce di speranza all’Italia” (Conte sul nuovo Ponte)

"Comunità ha saputo riprendere il cammino"

Roma, 28 apr. (askanews) – “Fermarsi ad additare nemici è una distrazione, questa comunità ha saputo riprendere il cammino e dopo il buio può rivedere la luce ed è una luce che può dare speranza all’Italia intera”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Genova alla cerimonia del varo dell’ultima campata del Ponte sul Polcevera. “Se lavoreremo in questo modo”, “prendendoci per mano”, “avremo una direzione” ha ribadito.

“Siamo consapevoli che oggi da Genova, dalla città della Lanterna, si irradia una nuova luce sull’Italia. Restituiiamo un nuovo volto, con questa luce, all’Italia intera”, ha aggiunto.

A sua volta la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha dichiarato: “Da ministro ho imparato e continuerò ad imparare da questa esperienza. Credo che il primo dovere per noi sia quello di garantire la sicurezza e non vorrei più vivere un’esperienza come questa. Il mio, il nostro dovere sarà quello di impedire che accadano di nuovo queste cose, con un pensiero sempre rivolto a quelle 43 persone che non ci sono più”.

