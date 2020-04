Martedì 28 aprile 2020 - 18:10

Conte: rischio concreto di contagio di ritorno, non possiamo permetterlo

Appello alle banche: fate uno sforzo, date liquisità

Lodi, 28 apr. (askanews) – “Il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto” e dunque “non possiamo permetterci adesso di procedere con avventatezza e improvvisazione” oltre il “rischio calcolato” preso con la Fase 2. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando i giornalisti a Lodi, e sottolineando: “Sono il primo che vorrebbe allentare le misure, non godo affatto a tenere il Paese ancora limitato”, ma “non possiamo permetterci di avere di nuovo la situazione fuori controllo, sarebbe gravissimo e sarebbe una beffa dopo tanti sacrifici”.

Conte ha rimarcato come “il lavoro degli esperti è stato molto prezioso, è la base per la decisione ragionata” che è stata presa sulla Fase 2: “Molti cittadini saranno rimasti delusi, mi dispiace tanto, ma l’obiettivo prioritario è tutelare la salute, non possiamo cambiare obiettivo da una settimana all’altra, per rispetto ai morti che ci sono stati, per rispetto a noi stessi”. E poi, ha aggiunto, “abbiamo visto in altri Paesi i rischi che si affrontano. E noi stiamo già adesso affrontando un rischio, perchè dal 4 maggio 4 milioni e mezzo di lavoratori torneranno a lavorare, prenderanno i mezzi pubblici… La ragione per cui non possiamo riaprire le scuole e allentare sulle relazioni sociali è questa, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più. E’ un rischio calcolato sulla base scientifica che abbiamo, poi le decisioni politiche sono tutte nostre e le rivendichiamo”.

Dal premier anche un appello alle banche: “Stiamo monitorando la risposta del mondo bancario, abbiamo predisposto tutto perchè vengano erogati i finanziamenti. Molti istituti si stanno adoperando per assecondare la filosofia del provvedimento, chiediamo uno sforzo al mondo bancario perchè possa erogare la liquidità alle imprese che hanno bisogno: cercate di fare in modo di venire incontro a queste richieste, liberate queste risorse. C’è una risposta, può essere ancora più rapida e incisiva, è un atto d’amore verso l’Italia. Siamo disponibili ad un incontro, se serve, sugli aspetti tecnici”.

Infine, un riferimento alla app per il contact tracing: “cercheremo di renderla applicativa quanto prima” e “sarà volontaria”, ha assicurato Conte. Per la fase 2 “saranno importantissimi anche i test molecolari e quelli sierologici” per avere “un patrimonio informativo che ci consentirà di muoverci con maggior sicurezza”. Sapendo che se i contagi torneranno a salire “chiuderemo i rubinetti delle aperture”, ha ribadito il premier.