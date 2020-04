Lunedì 27 aprile 2020 - 13:37

“Perché le visite ai parenti sì ma agli amici no?” (Renzi)

"Lo deve decidere lo Stato chi vado a trovare?"

Roma, 27 apr. (askanews) – “Possiamo andare a trovare un parente ma perché lo stato decide il cugino si è l’amico no? Chi e lo stato per decidere se posso andare a trave il cugino o il fratello? Ma perché un ragazzo di vent’anni non può andar a trovare la fidanzata e invece può andare a trovare suo zio” Lo ha detto Matteo Renzi a Tgcom24 “Se vado a incontrare Paolo o Giuseppe saranno affari miei?”, ha aggiunto.

Gal/int5