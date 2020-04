Lunedì 27 aprile 2020 - 15:36

Fase due,giovedì prossimo la presentazione di Conte al Parlamento

Il premier alle 10 in aula Camera e alle 12,30 Senato. Non previsto voto

Roma, 27 apr. (askanews) – Giovedì prossimo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenta definitivamente la ‘fase due’ del lockdown italiano per difendersi dal Coronavirus. L’informativa di Conte è programmata per le 10 in aula alla Camera e per le 12,30 in aula al Senato. Non sono previste votazioni.

Giovedì 30 aprile è l’ultimo giorno di lavoro del Parlamento prima dell’inizio della suddetta fase due, programmata a partire da lunedì 4 maggio dal Dpcmm firmato e presentato ieri sera alla stampa da Conte.

Il premier dovrebbe arrivare alla presentazione della fase due alle Camere di giovedì forte dell’approvazione dal Parlamento il giorno prima di Def e relazione sullo scostamento di bilancio per finanziare la maxi nuova manovra economica contenuta nel cosìdetto “decreto Aprile” che sempre giovedì prossimo il Governo dovrebbe varare a chiusura definitiva della ‘fase uno’.