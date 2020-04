Lunedì 27 aprile 2020 - 12:43

Fase 2, Renzi:c’è qualcosa che non va,lo dirò a Conte in Senato

"Sono moltop perplesso. Da un mese chiedevo organizzare riapertura"

Roma, 27 apr. (askanews) – “Evitiamo di fare polemiche ma anche io sono molto molto perplesso. E’ un mese che chiedo di riaprire. La Spagna riapre, la Germania riapre i negozi, in Francia riaprono le scuole, noi abbiamo avuto il lock down più duro di tutti ….c’è qualcosa che non va. Dirò al premier quello che non va in aula giovedì al senato”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi a Tgcom24 commentando il dpcm della fase due.