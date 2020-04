Lunedì 27 aprile 2020 - 16:23

Fase 2, Pd: serve anima politica per reinventare sistema Paese

Riunione segreteria Dem con Zingaretti, Orlando e Gualtieri

Roma, 27 apr. (askanews) – Innovazione, semplificazione amministrativa, accesso agevolato al credito, sostenibilità, nuova politica industriale, erogazione Cig in tempi rapidi, risorse ai Comuni. Questi i temi discussi questa mattina nel corso di una videoconferenza della segreteria nazionale del Pd in cui sono intervenuti il segretario Nicola Zingaretti, il vicesegretario Andrea Orlando e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

“A fronte di una crisi senza precedenti che sta provocando importanti cambiamenti sociali ed economici – si legge in una nota – ci troviamo a fare i conti con la necessità di trovare soluzioni inedite. I provvedimenti messi in campo nella prima fase emergenziale hanno dato sostegno ai redditi delle famiglie e dei lavoratori e alla liquidità delle imprese, anche con un positivo effetto sul contenimento delle inevitabili fibrillazioni sui mercati finanziari. Con il prossimo decreto in preparazione, bisogna ora rafforzare ed affinare gli strumenti messi in campo e rifinanziare gli interventi a sostegno degli investimenti anche attraverso un robusto piano di semplificazione e di sburocratizzazione in grado di indirizzare la ripartenza dell’economia verso innovativi progetti di politica industriale che tengano conto dei nuovi contesti prodotti dal virus. E’ finita una lunga stagione di politiche economiche restrittive e c’è la necessità di dare ‘un’anima politica’ a questa nuova fase che si apre in un contesto drammatico ma che può e deve diventare un’occasione di profondo rinnovamento. Il Pd è al lavoro per reinventare il sistema Paese con un nuovo modello sociosanitario, un nuovo modello produttivo e un nuovo modello di welfare e sociale”.