Lunedì 27 aprile 2020 - 20:14

Fase 2, Conte: se imprudenti curva contagi sfugge di mano

Presto "sui mezzi pubblici altri 4,5 mln di lavoratori, sarà un flusso significativo"

Roma, 27 apr. (askanews) – “C’è stato un paziente zero che ha portato a questa situazione, oggi siamo a 105 mila contagiati, domenica ci sono stati 256 nuovi decessi, se affrontassimo la fase 2 non con atteggiamento prudente avremmo la conseguenza di comportamenti imprudenti e irresponsabili e la curva edpidemiologica ci sfuggirebbe di mano”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, arrivando in Prefettura a Milano.

“Con le nuove misure – ha aggiunto – mandiamo al lavoro, sui mezzi pubblici, 4,5 mln di lavoratrici e di lavoratori che si aggiungono agli altri, sarà un flusso significativo che sicuramente creerà nuove occasioni di contagio. Avremo un altro blocco il 18 maggio e il 1° giugno un altro blocco e sarebbe irresponsabile affrontare questa fase dopo tante rinunce, in modo sconsiderato, con avventatezza non ce lo possiamo permettere”.