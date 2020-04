Lunedì 27 aprile 2020 - 20:05

Fase 2, Conte: dispiace per critiche Cei, ora protocollo sicurezza

"Ci lavoreremo insieme per consentire le cerimonie religiose"

Roma, 27 apr. (askanews) – Giuseppe Conte si dice “dispiaciuto” per i giudizi negativi della Cei sul mancato via libera alla possibilità di celebrare le messe e assicura che il governo predisporrà a breve “un protocollo” per garantire la sicurezza nelle cerimonie religiose. Il premier lo ha detto rispondendo ai giornalisti, al suo arrivo in Prefettura a Milano. “Dispiace Non c’è nessun atteggiamento materialistico da parte del governo”, ha spiegato.

Semmai, ha chiarito, “c’è una grossa rigidità da parte del comitato tecnico scientifico, sul presupposto che la pratica religiosa è uno dei focolai epidemiologici”.

In ogni caso “come ho anticipato lavoreremo a un protocollo per garantire a tutti i fedeli di poter partecipare alle celebrazioni in piena sicurezza. Intanto, avremo un’apertura per le cerimonie funebri. Poi, con questo protocollo che contiamo di definire in pieno spirito di collaborazione con la Cei indicheremo un percorso per poter garantire anche nel loro interesse la massima sicurezza”.