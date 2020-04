Lunedì 27 aprile 2020 - 06:03

Fase 2, Bellanova: poco coraggio. Mi aspettavo di più

Se non riaprono i negozi le imprese sono a rischio

Roma, 27 apr. (askanews) – “Ci aspettavamo onestamente un’ operazione più coraggiosa: si poteva, si doveva osare di più”. Lo spiega la ministra renziana delle Politiche agricole Teresa Bellanova, in un’intervista a “Repubblica”. “Con tutto il rispetto per la comunità scientifica, pensiamo che la politica debba assumersi maggiori responsabilità” aggiunge Bellanova, sottolineando che “se il punto è la distanza sociale e i dispositivi di sicurezza, allora bisognerà lavorare su quelli: garantire una nuova organizzazione del lavoro in sicurezza, nuove modalità per il trasporto pubblico. Ma non si può continuare a bloccare il sistema produttivo”.

La ministra ricorda che “ogni giorno di chiusura comporta una perdita di competitività per il sistema Paese. Molte aziende rischiano di non riaprire e altre di farlo con meno dipendenti. Quelle che operano nell’ export stanno già perdendo quote di produzione, a vantaggio di altre all’ estero. Prolungare la chiusura aumenta il danno”.