Lunedì 27 aprile 2020 - 20:23

Coronavirus, Conte: sì parenti e fidanzati, no feste con amici

"Un quarto dei contagi nelle abitazioni private"

Roma, 27 apr. (askanews) – “Congiunti è una formula ampia, generica, ora la preciseremo. Non significa che si potrà andare in casa altrui a trovare amici, a fare feste. Si potrà andare da parenti e persone con cui si hanno stabili relazioni affettive ma non è incontriamoci e facciamo feste perché, lo ricordo, un quarto dei contagi avviene nelle abitazioni private”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, arrivando in Prefettura a Milano.