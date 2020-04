Domenica 26 aprile 2020 - 21:08

“Fase 2 dal 4 maggio, ma va mantenuto il distanziamento sociale” (Conte)

Il rischio c'è ancora, fondamentale il distanziamento sociale

Roma, 26 apr. (askanews) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa che il 4 maggio prenderà il via la Fase 2, con un primo allentamento di alcune restrizioni imposte al paese durante il lockdown. “L’Italia ha dimostrato coraggio e responsabilità nel lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus”, ha detto Conte, e “ora inizia la fase due di convivenza con il virus”. Ma “il rischio di ripresa del contagio c’è” e per questo “va mantenuto il distanziamento sociale”.

“Abbiamo ottenuto un grande risultato” ha proseguito Conte: “stiamo contenendo la pandemia. Il risultato sembrava sfuggirci al controllo ma gli italiani hanno avuto senso responsabailità e coraggio”. Ma “se non rispettiamo le precauzioni – ha ammonito – la curva aumenterà e andrà fuori controllo. Inizia per tutti la fase di convivenza del virus, la curva del contagio potrà risalire, questo rischio c’è e dobbiamo assumercelo. Bisogna mantenere le distanze di sicurezza, almeno un metro. Anche con i parenti”.

Per la nuova fase, al via dal 4 maggio, Conte ha lanciato uno slogan: “Se ami l’Italia mantieni le distanze”. “Dobbiamo cercare di gettare le basi per la ripartenza del Paese, rispettando le raccomandazioni, rimboccandoci le maniche” ha proseguito il presidente del Consiglio. “E’ questa l’occasione per cambiare radicalmente tutte quelle cose che non vanno nel nostro Paese”.

Il premier ha quindi garantito che “saranno fissati e calmierati i prezzi delle mascherine. E in un prossimo decreto vogliamo eliminare l’Iva” sui dispositivi che dovrebbero costare 0,5 euro.

Quanto alle misure per fronteggiare la crisi economica, Conte ha rimarcato come in Europa per il piano di rilancio sia stato fatto “un importante passo avanti” e ora dobbiamo andare al traguardo”, facendo sì che i Recovery Found “non creino più debito per paesi come l’Italia” e siano “offerti subito ai paesi più colpiti”. E’ stato “il sistema Italia che ha ottenuto una risposta a quanto chiesto in Europa dall’Italia sul tema del recovery fund. “Dobbiamo essere orgogliosi, è stato il sistema Italia che ha ottenuto il risultato. Se non avessimo dimostrato orgoglio, dignità, carattere mai avremmo conseguito questo risultato”.

“Il paese – ha detto ancora Conte – non riparte se non punta sulle imprese. Col nuovo decreto da 55 miliardi, ci saranno più aiuti agli autonomi e alle imprese. La nostra ripresa parte da un sostegno poderoso alle imprese. Ci saranno contributi a fondo perduto alle imprese anche con meno di dieci dipendenti”. E “per chi ha avuto già il bonus da 600 euro stiamo sperimentando la possibilità di un rinnovo automatico”. Conte si è poi scusato per i ritardi, “ma è una situazione senza precedenti” ha ribadito.

Riguardo all’allentamento delle restrizioni, il presidente del Consiglio ha annunciato che dal 4 maggio saranno consentite visite mirate:”Consentiremo le visite ai parenti ma nel rispetto delle distanze e con le mascherine. No a ritrovi di famiglia.

Consentiamo il rientro nel proprio domicilio o residenza”, ma permane “il divieto di assembramento, sia pubblico che privato. Non saranno consentiti party pubblici o privati”. Dal 4 maggio saranno poi consentite le cerimonie funebri con la partecipazione di massimo 15 persone.

