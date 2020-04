Domenica 26 aprile 2020 - 07:40

Conte: messe e funerali in stand by, aspettiamo le regole nuove

"Auspico ripresa al più presto, abbiamo sollecitato il Comitato tecnico"

Roma, 26 apr. (askanews) – Non è ancora deciso se la fine del lockdown del 4 maggio consentirà o meno la riapertura di Chiese e cimiteri per la celebrazione di Messe, funerali e sepolture sia pure con “nuove regole” a partire dal numero chiuso e limitato di persone presenti. Lo spiega il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Repubbica, argomentando che le “regole nuove” deve fornirle il Comitato tecnico scientifico che affianca il Governo ma non lo ha ancora fatto.

“Abbiamo sollecitato al comitato tecnico-scientifico – ha detto Conte- l’indicazione di nuove regole per le cerimonie religiose. Auspichiamo di poter venire incontro all’esigenza, fondamentale per i credenti, di accostarsi ai sacramenti. Una privazione che questa emergenza ci ha portato e che personalmente ho trovato particolarmente dolorosa, è la rinuncia ai funerali che significano anche un ultimo gesto di raccoglimento e di affetto nei confronti delle persone care che ci lasciano”.