Domenica 26 aprile 2020 - 07:12

Conte annuncia fine lockdown:4 maggio riaprono buona parte imprese

Piano articolato, lo presento a inizio settimana. Restano regola rigorose: serve cautela e prudenza

Roma, 26 apr. (askanews) – “Stiamo lavorando, proprio in queste ore per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese”. Lo ha annunciato in una intervista al quotidiano “la Repubblica” da oggi firmata da Maurizio Molinari, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Annunceremo questo nuovo piano – ha spiegato il premier- al più tardi all’inizio della prossima settimana. La condizione per ripartire sarà il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, per i luoghi di lavoro, per le costruzioni e per le aziende di trasporto. Nel rispetto di queste condizioni rigorose, potranno riaprire, già la settimana prossima, passando però dal vaglio dei prefetti e con autocertificazione, attività imprenditoriali che consideriamo ‘strategiche’ quali: lavorazioni per l’edilizia carceraria, scolastica e per contrastare il dissesto idrogeologico. Come pure le attività produttive e industriali prevalentemente votate all’export, che rischiano di rimanere tagliate fuori dalle filiere produttive interconnesse e dalle catene di valore internazionali”.

“Il piano che presenteremo – ha spiegato Conte-sarà molto articolato perché conterrà anche una più generale revisione delle regole sul distanziamento sociale”. E “revisione” delle regole, voglio chiarirlo subito, non significa abbandono delle regole”. Perchè per far convivere ripresa delle attività e della circolazione con il Coronavirus sono indispensabili “cautela e prudenza”.