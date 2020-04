Martedì 21 aprile 2020 - 19:30

Meloni a Conte: dialogo con opposizioni? Può dirlo a casa…

La leader Fdi in aula Camera: "frasi Premier non corrispondono ad atti in Parlamento"

Roma, 21 apr. (askanews) – “Quando la sento dire che lei è consapevole della necessità di coinvolgerci e che è aperto al dialogo con le opposizioni, le dico che queste cose lo può raccontare a quelli che stanno a casa, ma noi siamo in Parlamento e quello che dice non corrisponde ai suoi atti”. Lo afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo l’informativa del premier Conte alla Camera.