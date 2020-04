Martedì 21 aprile 2020 - 18:44

Coronavirus, Crippa: M5s al governo non accetterà mai il Mes

Serve emissione bond comuni e ricoveri plan

Roma, 21 apr. (askanews) – “L’Italia con M5s al governo non accetterà mai, mai, mai qualsiasi strumento che preveda tagli alla spesa sociale, manovre lacrime e sangue, condizionali come quelle previste dal Mes”. Lo ha detto il capogruppo M5s alla Camera, Davide Crippa, nel corso del dibattito seguito all’informativa urgente del premier Giuseppe Conte sull’emergenza coronavirus.

“Sommando Sure, linee di credito della Bei e Mes avremo poco più di 500 miliardi: serve uno strumento di dimensione finanziaria diversa. Per questo la sfida principale deve essere un fondo da finanziare con una vera e propria condivisione economica con l’emissione di bond comuni nell’ambito di un recovery plan europeo”, ha aggiunto.

“A differenza di quanto scritto sui social network – ha sottolineato Crippa – quest’aula non ha istituito in questa fase né attivato il Mes. il Mes esiste dal 2012 e gli stati membri dell’Unione avevano già la possibilità di richiederne l’accesso. Già nel 2011 ci fu un Cdm dell’allora governo Berlusconi di cui facevano parte sia Meloni che la Lega ad approvare un ddl di ratifica che ha aperto le porte al Mes. Riportiamo un po’ di verità in quest’aula o dobbiamo fare sempre becera propaganda?”.

“In discussione ora – ha proseguito Crippa – è una nuova linea di credito usata per le spese sanitarie. Comprendiamo la delicatezza e la complessità della trattativa e non siamo qui a pretendere di obbligare altri paesi a non usare il Mes ma il Mes che abbiamo conosciuto finora è inadeguato ha condizionalità che non possono essere accettate. Abbiamo bisogno strumenti nuovi”.