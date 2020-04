Martedì 21 aprile 2020 - 16:16

Conte assicura: in Ue non accetterò un compromesso al ribasso

Il premier in Parlamento: Consiglio Ue del 23 non sarà risolutivo

Roma, 21 apr. (askanews) – “Le consultazioni con i paesi del G7 hanno fatto da subito emergere la magnitudo dello spazio fiscale messo in campo da Usa, Cina e Giappone: di fronte a ordini di grandezza di diversi trilioni di dollari la risposta europea non si è configurata di livello adeguato. Non potrò accettare un compromesso al ribasso”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando in aula al Senato nel corso di una informativa sull’emergenza coronavirus.

Quello in Ue, ha spiegato, “non è un negoziato a somma zero: non ci saranno alcuni vincitori e alcuni perdenti, o vinceremo tutti o perderemo tutti. Il prossimo incontro dei leader europei”, il 23 aprile, “non sarà quello risolutivo ma farò di tutto perché si esprima un indirizzo politico chiaro nell’unica direzione ragionevole”.

Conte è tornato sul contestato fondo salva Stati: “Sull’attivazione di una linea di credito dedicata alle spese sanitarie erogata dall’ormai strafamoso Mes si è alimentato un dibattito che rischia di dividere l’Italia. L’Europa non deve ritrovarsi di nuovo a chiedere scusa nei confronti di un paese, come successo con la Grecia. Serve assoluta cautela di fronte a una sfida epocale: la risposta non può essere affidata a strumenti modesti basati su un accordo come il Mes, pensato per crisi assai diverse riguardanti singoli paesi e per questo concepito come uno strumento caratterizzato da forti condizionalità macroeconomiche inaccettabili data la natura di questa crisi. La sfida che ci attende non può essere affrontata solo ricorrendo a politiche nazionali perché il virus incide sul tessuto economico e sociale di molti paesi. E’ necessario che le nazioni europee mettano in campo una risposta coordinata e solidale. L’Ue non può permettersi di ripetere gli errori commessi con la crisi finanziaria del 2008, è un rischio che adesso non possiamo permetterci di correre. Il fallimento di una risposta adeguata e coraggiosa porterebbe un danno al progetto europeo”.

Oltre al Mes, ha spiegato il premier, l’Europa lavora per creare nuovi strumenti di finanziamento per affrontare l’emergenza economica provocata dal Coronavirus, su questa “nuova linea di credito attendo ulteriori prese di posizione nel Consiglio Ue, ma siamo disponibili a lavorare con gli altri paesi affinché non siano introdotte condizionalità di sorta”. “Quanti esprimono dubbi su questo, a mio avviso, contribuiscono al dibattito democratico e costruttivo e sono il primo a dire che occorre valutare attentamente i dettagli dell’accordo per capire questa nuova linea di credito quali condizione pone, se è o meno conforme all’interesse nazionale”, ha aggiunto Conte, ribadendo che “al Parlamento spetterà l’ultima parola”.