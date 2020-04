Domenica 19 aprile 2020 - 16:10

Botta e risposta tra Lombardia e Lazio sulle Rsa

Polemica tra Fontana e Zingaretti

Roma, 19 apr. (askanews) – Botta e risposta a colpi di polemiche tra Lombardia e Lazio sulla questione delle Rsa, le residenze per anziani. La querelle era stata innescata dal governatore lombardo, Attilio Fontana con una dichiarazione a Radio Padania nella quale sosteneva che “una delibera simile a quella della Lombardia sulle Rsa era stata presa dal Lazio. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione. Si cerca di attaccare l’organizzazione lombarda. C’è un attacco nel confronto mio in quanto rappresentante di una certa parte politica”.

Pronta la replica di Zingaretti affidata a una nota della Regione Lazio: “Caro Presidente Fontana – si legge – prima di accusare si informi bene. Ancora una volta la Regione Lazio si trova a smentire una bufala diffusa per infangare il lavoro fatto durante questa emergenza dalla giunta Regionale del Lazio. Alcuni giornali, prendendo spunto da una richiesta di disponibilità fatta alle Rsa del territorio dalla Regione per creare strutture esclusivamente Covid, vorrebbero far credere al lettore che, al pari della Lombardia, il Lazio avrebbe facilitato il contagio nelle residenze dedicate agli anziani. È totalmente falso. Sarebbe bastata una telefonata, cosa che anche stavolta alcuni giornalisti non hanno fatto, per conoscere la verità”.

Non si è fatta attendere la controreplica di Fontana che a stretto giro di posta ha dichiarato: “Caro presidente Zingaretti, forse lei dovrebbe fare piu attenzione alle dichiarazioni che rilascia. Io non ho accusato ne lei, ne la sua Regione. Ho semplicemente fatto notare il diverso modo di trattare le notizie, da parte di certa stampa, a seconda di chi governa. Trovo infatti che la vostra delibera, cosi come la nostra partano dalla stessa ratio: isolare i pazienti Covid. Noi ne avevamo bisogno, per dimetterli da reparti ospedalieri in un momento di grande saturazione dei posti letto, voi per spostarli dalle Rsa. Trovo pertanto inopportuna e di cattivo gusto la sua conclusione ‘nessun caso Lombardia, nel Lazio'”.

Nella bagarre era intervenuto anche l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, il dem Alessio D’Amato: “Fontana – ha dichiarato – non si permetta di mistificare, nel Lazio si sono create RSA esclusivamente COVID per pazienti positivi che secondo le indicazioni cliniche non necessitano di ricovero ospedaliero. Lunedì ne apriremo una interamente pubblica a Genzano di Roma. Capisco le enormi difficoltà di Fontana, ma dire che la Lombardia è come il Lazio è una mistificazione. Con un tasso di letalità 3 volte superiore e un numero di decessi nelle RSA 18 volte superiore, secondo i dati dell’ISS, credo che Fontana abbia tanto altro da fare che parlare del Lazio a Radio Padania. Dispiace poiché noi abbiamo sempre aiutato ospitando pazienti di Milano, di Brescia, di Bergamo in un grande spirito di unità e oggi prendendoci, su richiesta della Protezione Civile Nazionale, anche i tamponi dalla Valle D’Aosta, lo abbiamo fatto e lo faremo ancora se serve ad aiutare chi è più in difficoltà. Ricordo inoltre che il maggior numero di volontari medici andati nelle regioni del nord proviene proprio dal Lazio. Capisco la polemica politica, ma guai a smarrire la riconoscenza per il lavoro svolto”.

Pie