Sabato 18 aprile 2020 - 16:43

Coronavirus,Di Maio: non è tempo polemiche, priorità tutela vita

"Non servono spettacolarizzazioni"

Roma, 18 apr. (askanews) – “C’è un tempo per tutto, anche per le polemiche ma non è questo”, “dobbiamo pensare che la priorità di questo tempo, oggi, è innanzitutto proteggere la vita. Lo dobbiamo a chi dall’inizio della crisi sta combattendo in prima linea, soprattutto negli ospedali”. Lo afferma in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Abbiamo una grossa responsabilità nei confronti degli italiani. Onoriamola senza spettacolarizzazioni. Non servono”, conclude Di Maio.