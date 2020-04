Venerdì 17 aprile 2020 - 20:35

“Nessuna data è decisa sulle riaperture” (palazzo Chigi)

"No a fughe in avanti"

Roma, 17 apr. (askanews) – “In questi giorni e nelle ultime ore circolano numerose ipotesi, con tanto di date, sulle possibili riaperture nel Paese. In alcuni casi si tratta di ipotesi che non hanno alcun tipo di fondamento, in altri di ipotesi che sono ancora allo studio e quindi non possono essere in alcun modo considerate definitive. In questo momento il governo, coadiuvato dal comitato tecnico scientifico e dalla task force di esperti, sta lavorando per la fase due e solo quando avrà terminato i lavori comunicherà in maniera chiara i tempi e le modalità di allentamento del lockdown, così da dare agli italiani un’informazione certa”. E’ quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi.

“Anticipazioni, indiscrezioni e fughe in avanti, in un momento tanto delicato, – proseguono le fonti – rischiano di alimentare caos e confusione. In questi momenti invece è indispensabile la collaborazione responsabile di tutti”.

