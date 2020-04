Venerdì 17 aprile 2020 - 15:06

Dl Cura Italia, Anglat: Parlamento sia responsabile verso caregiver

Romeo (pres. Anglat): 600 euro anche per i caregiver familiari

Roma, 17 apr. (askanews) – “Ora aspettiamo che il Parlamento dimostri responsabilità e coesione nel riconoscere, nel passaggio alla Camera del decreto Cura Italia, il contributo da 600 euro anche ai Caregiver Familiari, così come ha già riconosciuto ad altre categorie di Cittadini ed elettori, che scontano sulla loro pelle i danni economici derivanti dalla crisi sanitaria derivante da Covid-19”. Lo afferma Roberto Romeo, Presidente dell’Anglat, l’Associazione nazionale che dal 1980 è impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie e, dal 2009, opera per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, che aggiunge “già nella prima lettura al Senato l’Anglat aveva raccolto l’appello dei Caregiver Familiari per favorire soluzioni emendative nel Cura Italia che purtroppo sono state respinte, non perché errate, ma per divisioni ideologiche che non possiamo condividere stante la materia che deve poter unire la politica e non dividerla”.

“Ora l’Anglat – prosegue Roberto Romeo – tramite la sua pagina Facebook aderisce e sostiene con estrema convinzione l’appello che migliaia di cittadini stanno rilanciando in queste ore, in favore dell’approvazione degli emendamenti al cura Italia, a prima firma della Vicepresidente della Camera Mara Carfagna. Ci attendiamo quindi un colpo d’ali all’unisono da questo Parlamento – conclude Romeo – affinché i caregiver familiari siano elemento di concordia nazionale in tale frangente ove continuano, come da sempre fanno, ad assistere ma con maggiori sacrifici, anche economici, i loro cari con disabilità grave sia fisica che intellettiva con i quali convivono.”