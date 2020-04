Venerdì 17 aprile 2020 - 20:59

Coronavirus, Fico: il Mes che conosciamo non va bene

"Se riferito solo all'emergenza va scritto e letto più volte"

Roma, 17 apr. (askanews) – Anche Roberto Fico si schiera, come il Movimento 5 stelle dal quale proviene, per il no al Mes come strumento per rispondere alla crisi economica generata dal coronavirus. Il presidente della Camera, durante la registrazione di Accordi e Disaccordi in onda sul Nove alle 22.45, ha tuttavia lasciato uno spiraglio a un possibile “nuovo Mes” riservato all’emergenza sanitaria. “La questione non è semplice. Il Mes, come l’abbiamo noi conosciuto, rispetto all’uso che si è fatto con la Grecia non è un Mes che ci appartiene e non ci piace”.

“Il Mes, riferito solo all’emergenza, è qualcosa che dobbiamo vedere, va scritto e letto più volte e nel caso poi vedremo – ha aggiunto Fico, secondo la sintesi delle sue parole diffusa dall’emittente televisiva -, ma fino ad allora per me c’è solo il Mes così come lo conosciamo e così non va bene. E’ un trattato che è stato costruito per quando c’è uno shock simmetrico, non così asimmetrico, serve a stabilizzare l’area euro. In questa situazione di emergenza – ha concluso – non possiamo usare quel Mes utilizzato per altre condizioni”.