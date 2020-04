Giovedì 16 aprile 2020 - 13:59

“Sulla riapertura il 4 maggio nessuna pressione da Salvini” (Fontana)

Volevamo annunciare la partenza di questa fase

Milano, 16 apr. (askanews) – Sulla richiesta della fase di “riapertura” della Lombardia annunciata per il prossimo 4 maggio “non ho assolutamente avuto pressioni da Matteo Salvini: domani riuniamo il tavolo della competitività e in quel tavolo discuteremo di questi argomenti e quindi volevamo annunciare la partenza di questa fase di avvicinamento alla riapertura e di predisposizione di quanto necessario per riuscire a riaprire e a far ripartire la vita nella nostra Regione”. E’ quanto ha affermato a Sky TG24 il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Lo stesso Salvini ha così dichiarato al riguardo in conferenza stampa: “Sempre colpa di Salvini…Non commento indiscrezioni giornalistiche fantasiose”.

Salvini ha quindi colto l’occasione per lodare la “pianificazione e la visione” della Regione amministrata dalla Lega: “Della Fase 2 qualcuno ha solo il nome ma la Lombardia lavora per una riapertura ordinata, regolata, a scaglioni, in sicurezza, chiedendo a governo e Stato di fornire mascherine e guanti”.

