Mercoledì 15 aprile 2020 - 09:06

Berlusconi: non demonizzare Mes ma usarlo senza condizioni

Il leader Fi: stavolta "non si pone" problema "strangolamento" per garanzie

Roma, 15 apr. (askanews) – “Il Mes non va demonizzato”, “la cosa sbagliata” è che le garanzie chieste da paesi ad economia più solida “per finanziare paesi più a rischio” “si trasformino in uno strangolamento dell’economia di una nazione già in sofferenza e addirittura in un esproprio della sua sovranità nazionale” ma “il problema però questa volta non si pone”. E’ quanto scrive il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un intervento sul Giornale in cui invita a usare il Mes “senza condizioni”.

Questa volta, “almeno per la spesa in ambito sanitario possiamo accedere ai fondi del Mes senza condizioni fino al 2% del Pil. E’ troppo poco? – continua Berlusconi -. Certamente sarebbe troppo poco se ci fosse solo questo. Ma è comunque qualcosa, sono 36 miliardi circa, a tassi inferiori a quelli di mercato, che sarebbe assurdo non utilizzare”. Secondo Berlusconi “incomprensibilmente il governo Conte ha dichiarato di non volersene avvalere. Di lasciare all’Europa denari che sono anche nostri”.