Martedì 14 aprile 2020 - 13:43

Zaia dice che potrebbe ripensarci sul suo “lockdown soft” in Veneto

"Parcheggi pieni in montagna e gente al mare"

Venezia, 14 apr. (askanews) – “Siamo stati gli unici a mettere nell’ordinanza il limite dei 200 metri per passeggiata. Non posso vedere immagini dei parcheggi dei rifugi pieni di auto o sapere che il Soccorso alpini è dovuto intervenire per soccorrere persone in montagna. Aspetto ancora 24 ore altrimenti prenderò dei provvedimenti ma non è giusto che per qualcuno debbano pagare tutti i veneti”. Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.

“Non si va al mare e non si va in montagna – ribadisce Zaia – facciamo tutti un sacrificio, le forze dell’ordine nel contestarci la distanza da casa e noi ad uscire, e in ogni caso la cosa migliore è restare a casa. Ripeto: aspetto ancora 24 ore se mi arrivano foto di chi pensa di fare scampagnate, dico che così non funziona. Se per caso ci viene la tentazione di fare più passi pensate ai bambini immunodepressi, ai bambini leucemici, agli oncologici che non sono solo anziani e pensate anche agli anziani che hanno diritto di vivere in salute e non devono pagare dazio perché qualche irresponsabile è riuscito a diventare il vettore del virus”, ha concluso il governatore.

Bnz/Int2