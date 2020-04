Venerdì 10 aprile 2020 - 21:47

Salvini: Conte mente ed insulta, intervenga Mattarella

Neanche nei regimi si occupa così la tv pubblica

Roma, 10 apr. (askanews) – “Se il premier Conte continua ad insultare l’opposizione e a mentire chiederò l’intervento del presidente Mattarella”. Lo ha detto il leader leghista, Matteo Salvini, intervistato a Stasera Italia su Rete4.

“Da italiano – ha detto Salvini commentando le affermazioni del premier in conferenza stampa – mi aspettavo che rispondesse agli imprenditori, ai lavoratori in cig senza un euro, alle partite iva, ai sindaci e ai medici ai quali è stato negato l’aumento di stipendio. Invece gli è sembrato piu normale passare il tempo a insultare le opposizioni a reti unificate. Di solito questo accade nei regimi. Conte – ha aggiunto – deve dire la verità.

Nel 2012 noi della Lega fummo l’unica forza che votò contro il Mes. Dopodiché continueremo a fare proposte e a lavorare per i cittadini. Se la risposta di Conte è occupare la televisione pubblica, mentire e insultare le opposizioni chiamerò Mattarella chiedendogli di intervenire”. Sull’ipotesi di Mario Draghi come capo di un governo di unità nazionale, di cui si era parlato nelle scorse settimane, Salvini ha osservato: “Non dipende dalla Lega, sicuramente Draghi non avrebbe passato il tempo ad insultare come ha fatto Conte ma avrebbe parlato di epidemia ed econonia: sono indubbiamente due persone molto diverse”.

Alla domanda se apprezzasse la nomina di Colao a capo della task force per la fase 2, Salvini ha risposto: “Non commento i nomi e non mi permetto di giudicare. I fatti sono che non abbiamo ottenuto niente e a sentire Conte è colpa dell’opposizione. Siamo l’unico Paese che non ottiene nulla in Europa e il Governo dà la colpa all’opposizione”.

Dalla maggioranza, ha aggiunto, “arrivano dichiarazioni surreali: il Pd propone una patrimoniale, i 5 Stelle non vogliono la Tav, Leu propone una tassa sulla casa. Noi lavoriamo a temi più concreti come gli affitti, le bollette, al primo giugno quando gli imprenditori dovranno versare l’Iva. Capisce che commentare gli insulti di Conte o le sue nomine, non mi affascina. I problemi degli italiani sono altri perché vivono più sulla terra rispetto a Conte che invece si è montato la testa”.

Infine, alla domanda se l’opposizione vorrà continuare a collaborare con il Governo, Salvini ha risposto: “Noi abbiamo presentato 204 emendamenti: ne hanno accolto uno solo. Abbiamo ascoltato coltivatori diretti, tassisti, medici, imprenditori, tutti. E abbiamo ricevuto le loro proposte sensate che abbiamo presentato. Ora non dico di accoglierle tutte, ma uno solo non esiste”.

