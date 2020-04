Venerdì 10 aprile 2020 - 20:50

Coronavirus, Salvini: Conte in tv contro opposizioni, roba da Urss

"Altro che 'collaborazione', che delusione signor Conte"

Roma, 10 apr. (askanews) – “USARE la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da REGIME, roba da Unione Sovietica”. Lo ha dichiarato in una nota (maiuscole dell’autore, ndr) il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Perché – ha aggiunto – non hanno bloccato il Mes? Perché il Pd vuole la tassa patrimoniale? Perché i 5Stelle vogliono ancora bloccare la Tav? Perché Leu vuole tassare la casa e i risparmi degli italiani? Dov’è la cassa integrazione promessa? Quando arrivano davvero i soldi? Che fine ha fatto il blocco dei mutui per chi è in difficoltà? Cosa fanno per aiutare chi non ce la fa a pagare affitti, rate e bollette? Perché non aiutano davvero partite Iva e autonomi? Quando arriveranno i soldi promessi alle imprese? Sempre #colpadisalvini??? Altro che ‘collaborazione’, che delusione signor Conte”, ha concluso Salvini.