Venerdì 10 aprile 2020 - 20:52

Coronavirus, Meloni: Conte mi accusa senza replica, mai visto

"Metodi da regime totalitario, Mattarella che dice?"

Roma, 10 apr. (askanews) – “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell’edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l’opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di FdI, accusata dal premier di dire falsità sul Mes.

“Mi aspetto che la RAI mi dia possibilità di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità”, aggiunge Meloni, che poi tira in ballo il Capo dello Stato: “Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?”.