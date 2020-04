Venerdì 10 aprile 2020 - 15:21

Aumenta la mobilità in Lombardia nonostante il lockdown

Lo ha detto Fabrizio Sala

Milano, 10 apr. (askanews) – “Siamo sempre al 40% di mobilità, questo è il terzo giorno consecutivo che siamo al 40% dopo che lunedì avevamo il 38% . Rispetto a giovedì di settimana scorsa, in cui avevamo il 37%, siamo al 3% in più, che vuol dire decine di migliaia di persone in più che si spostano”. Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

“Il dato sulla fascia oraria è ancora confermato, abbiamo sempre il picco con molto movimento durante le ore centrali e abbiamo il dato delle 20 che è simile a quello delle 23. Su questo dato ci sarà un ulteriore approfondimento”.

Lzp/Int2