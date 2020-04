Giovedì 9 aprile 2020 - 08:15

Coronavirus, Conte: aiuti Russia per sanzioni? Sospetto mi offende

"Putin non me lo ha mai chiesto, non si sognerebbe mai"

Roma, 9 apr. (askanews) – “Già solo questo sospetto mi offende, profondamente”, ha detto il premier Giuseppe Conte parlando alla Bbc della possibilità che gli aiuti arrivati da Mosca per l’emergenza coronavirus portino con sè la richiesta all’Italia di spingere per la cancellazione delle sanzioni a Mosca.

“E’ un’offesa al governo italiano…e anche a Vladimir Putin, che non si sognerebbe mai di usare questo come leva in questo momento” di emergenza, “non me lo ha mai chiesto”.