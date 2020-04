Giovedì 9 aprile 2020 - 07:56

Coronavirus, Conte a Bbc: per l’Ue è un appuntamento con la storia

Altrimenti rischio fallimento del progetto

Roma, 9 apr. (askanews) – L’epidemia di coronavirus mette a rischio il progetto Unione europea, i leader Ue sono davanti “a un appuntamento con la storia” che non possono mancare e stanno affrontando il “più grande test dalla Seconda Guerra Mondiale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc.

Per Conte l’Ue deve agire in modo adeguato e coordinato per aiutare i Paesi più colpiti dalla crisi. Tra i mezzi anche i cosiddetti “corona bond” a cui si oppone l’Olanda. “Se non afferriamo l’opportunità di infondere nuova vita nel progetto europeo, il rischio di fallimento è reale”, ha detto Conte.