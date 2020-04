Lunedì 6 aprile 2020 - 21:05

Coronavirus, Conte: errori? Ci sarà tempo per giudicare

"Non mi sottrarrò, Abbiamo deciso consultando gli esperti"

Roma, 6 apr. (askanews) – Il governo ritiene di avere agito “in scienza e coscienza” quando ha deciso le misure restrittive prima solo per alcune zone della Lombardia, all’inizio, ma “ci sarà tempo per giudicare e io per primo non mi sottrarrò”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm.

“Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto bene? Riteniamo di avere preso questa decisione in scienza e coscienza. Ce ne assumiamo tutta la responsabilità, abbiamo sempre consultato gli esperti, gli scienziati. Riteniamo con la misura della zona rossa estesa a tutta la Lombardia di avere introdotto una misura ancora più rigorosa”.

Ha aggiunto Conte: “Ci sarà tempo per giudicare e io per primo non mi sottrarrò. Adesso è il tempo di lavorare con massima determinazione, con coraggio, con la massima concentrazione, tutti insieme per uscire da questa emergenza”.