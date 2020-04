Domenica 5 aprile 2020 - 14:03

Mascherine obbligatorie, il sindaco di Milano Sala: messaggi disorientanti

Direttive non vanno discusse ma i responsabili della Sanità le forniscano

Milano, 5 apr. (askanews) – Le dichiarazioni sull’obbligo delle mascherine sono disorientanti ma le disposizioni non si discutono;i responsabili della Sanità, a vari livelli, devono però fornirle. Ed è arrivato il momento di regolamentarne i prezzi nelle farmacie. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un messaggio pubblicato su Facebook.

“Da oggi – ha detto Sala – per uscire per strada dobbiamo indossare una mascherina oppure indossare una sciarpa o un foulard. Lasciatemi dire che è un po disorientante ricevere questa disposizione dalla Regione Lombardia e sentire Borrelli, capo della Protezione civile, persona che stimo, dire che non la metterà e terrà le distanze. Io però dico che le direttive vanno applicate e non discusse e non posso che dirvi: applichiamo questa ordinanza della Regione Lombardia”. “Certo è – ha aggiunto Sala – che chi è responsabile della Sanità a vari livelli deve fornire le mascherine, perché oggi non arrivano”.

“Seconda cosa – ha proseguito il sindaco di Milano – E’ il momento di regolamentare il prezzo delle mascherine nelle farmacie. Non è una cosa normale ma questi non sono momenti normali, va fatto”.

